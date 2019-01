Le développement durable et la consolidation de la paix conditionnent la sauvegarde des langues autochtones

Bakou, 8 janvier, AZERTAC

Une manifestation officielle de lancement concernant la proclamation de 2019 Année internationale des langues autochtones se tiendra le 28 janvier à la Maison de l'UNESCO à Paris, en France, selon le site web de l’UNESCO.

Cette manifestation officielle de lancement est organisée conjointement par l'UNESCO, l'UNDESA et les membres du Comité directeur pour l'organisation de l'Année internationale, avec la participation d'autres parties prenantes concernées. La célébration de 2019 contribuera à l’accès aux langues autochtones et à leur promotion, ainsi qu’à une amélioration concrète de la vie des peuples autochtones en renforçant les capacités de leurs locuteurs et des organisations des peuples autochtones concernées.

Il est à noter que l'Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé 2019 Année internationale des langues autochtones. Cette décision vise à attirer l'attention du monde sur les risques critiques auxquels les langues autochtones sont confrontées et leur importance pour le développement durable, la réconciliation, la bonne gouvernance et la consolidation de la paix.

Sous le thème « Les langues autochtones sont importantes pour le développement durable, la consolidation de la paix et la réconciliation », cet événement réunira des représentants gouvernementaux de haut niveau, des peuples autochtones, des membres de la société civile, des universités, des médias, des organisations de l'information et de la mémoire, des agences des Nations Unies, des institutions publiques d’harmonisation et de documentation linguistiques et du secteur privé. L’objectif principal de l’événement de lancement officiel est de fournir un forum mondial pour un débat constructif au cours duquel des orateurs de haut niveau abordent de nouveaux paradigmes pour la sauvegarde, la promotion et l’accès aux connaissances et à l’information des utilisateurs des langues autochtones.