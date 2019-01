Le Premier ministre japonais se rend en visite aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne

Tokyo, 9 janvier, AZERTAC

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s’est rendu le 9 janvier en visite aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

En marge de son déplacement, Shinzo Abe devrait discuter avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la Première ministre britannique Theresa May des questions concernant l’organisation du sommet du G20 à se tenir en juin prochain. Dans le même temps, les discussions devraient également porter sur les tâches à réaliser à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Japon et l'Union européenne.

Shonzo Abe espère parvenir à travailler en étroite coopération avec ses homologues pour faire face aux problèmes globaux.