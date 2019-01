Mikhail Neyjmakov : Les relations russo-azerbaïdjanaises se sont renforcées davantage en 2018

Bakou, 9 janvier, AZERTAC

Les relations russo-azerbaïdjanaises se sont renforcées davantage en 2018, a déclaré l’expert russe Mikhail Neyjmakov dans une interview à l’AZERTAC.

«Tout d’abord, Moscou et Bakou sont intéressés par une coopération mutuelle encore plus large. Les autres acteurs de l’espace postsoviétique ont eux aussi rejoint cette coopération. Il convient d’y noter en particulier le corridor de transport Nord-Sud. Ce sujet a été abordé lors de l’entretien des présidents russe et azerbaïdjanais, MM. Vladimir Poutine et Ilham Aliyev à Sotchi en septembre 2018, ainsi que lors de la 17e réunion de la Commission intergouvernementale Russie-Azerbaïdjan», a-t-il estimé.

L’analyste a noté que l’intérêt de la Russie pour la mer Caspienne était une raison supplémentaire de la mise en œuvre des projets conjoints et la coordination des positions des deux pays. A ce sujet, il y a une composante importante pour les questions économiques et sécuritaire. Par exemple, les services de protection des frontières ont effectué des exercices conjoints en mer Caspienne, avant la visite du président russe en Azerbaïdjan en septembre 2018.

Mikhail Neyjmakov a également fait savoir que les relations russo-azerbaïdjanaises s’étaient développées aussi au niveau des régions.

«L’intérêt de Moscou pour le développement de la région Caspienne s’accroît d’année en année. Rappelons la stratégie de développement des ports dans le bassin caspien jusqu’en 2030, ratifiée en novembre 2017. L’importance de ce facteur pourrait augmenter à l’avenir pour le dialogue entre la Russie et l’Azerbaïdjan», a-t-il conclu.