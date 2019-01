La Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique et la mairie du Grand Istanbul discutent des perspectives de leur coopération

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

La présidente de la Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique, Gunay Efendiyeva, s’est entretenue avec Huseyin Eren, conseiller de la mairie du Grand Istanbul, Ömer Birinci, chef adjoint du département culturel, et Sedat Çakir, chef des Théâtres municipaux de la mairie du Grand Istanbul, a-t-on appris auprès de la Fondation.

Abordant les principales priorités de la Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique lors de l’entretien tenu à la mairie du Grand Istanbul, Gunay Efendiyeva a évoqué les événements, projets et programmes mis en œuvre par la Fondation pour protéger, étudier et promouvoir la culture et le patrimoine du monde turc.

Huseyin Eren a dit que le travail effectué par la Fondation était accueilli avec sympathie dans un court laps de temps. Il a souligné l'importance des projets réalisés par la Fondation pour la protection du riche patrimoine culturel des peuples turcophones et sa promotion sur la scène internationale. Il a également déclaré qu'il croyait que la Fondation et la mairie entretiendraient une coopération fructueuse dans la réalisation des tâches si importantes et que la mairie du Grand Istanbul était toujours prête à apporter son plein soutien à la Fondation.

Au cours de l’entretien, il a été noté que des répétitions avaient déjà été lancées pour la réalisation de l’un des grands projets de la Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique – la mise en scène à Istanbul de la pièce « Iblis » (Le diable) de Husseyn Djavid, grand écrivain et dramaturge du monde turc. La metteuse en scène du spectacle est Melahet Abbasova, Artiste émérite de la République d'Azerbaïdjan.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de la coopération.