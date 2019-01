Manchester United : 15 millions de livres pour José Mourinho

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

Après un début de saison en demi-teinte, José Mourinho a été remercié par Manchester United le 18 décembre dernier avant d’être remplacé dans la foulée par Ole Gunnar Solskjaer. Le Special One est depuis sans club et attendrait de recevoir la totalité du reste de son salaire qu’il aurait dû percevoir dans jusqu’à la fin de son contrat avec les Red Devils (juin 2020). Et la somme est plutôt coquette, puisqu’elle atteint les 15 M£ (environ 16,6 M€).

Le Portugais, désormais libre de tout contrat avec Manchester, peut se concentrer sur son avenir. Une source proche de l’entraîneur indique que « si José peut s’engager dans un autre club, il n’est pas pressé. Il est très détendu à propos de son futur et pourrait reprendre du service uniquement à partir de l’été prochain s’il le fallait. »