Travel Channel : L’Azerbaïdjan est un pays combinant les traditions et la modernité

Pékin, 10 janvier, AZERTAC

La chaîne de télévision chinoise Travel Channel consacre une de ses émissions à l’Azerbaïdjan.

Dans l’émission, on parle de l’histoire, du riche patrimoine culturel, de la position géographique, du potentiel touristique et de la cuisine de l’Azerbaïdjan. Il est noté que situé au carrefour des routes entre l’Europe de l’Est et l’Asie de l’Ouest, l’Azerbaïdjan, pays du feu, est un pays combinant les traditions historiques et la modernité ainsi qu’attire l’attention par ses monuments anciens et mystérieux et sa belle nature.

Le présentateur a donné des informations sur les lieux pittoresques à visiter en Azerbaïdjan.

L’invité de l’émission Akram Zeynalli, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Chine, a répondu aux questions des présentateurs et des spectateurs sur son pays.