Une délégation pakistanaise reçue à la Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

Une délégation de la Société du Croissant-Rouge du Pakistan a été reçue par Gafar Asgarzadé, vice-président de la Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan.

Pendant la rencontre, G. Asgarzadé a parlé des relations d’amitié et de fraternité des deux pays, a souligné la nécessité de développer encore plus les liens d’unité et de solidarité.

Le directeur de la Société du Croissant-Rouge du Pakistan pour la province du Baloutchistan, Séyid Shabir Beyan, et son adjoint Mohammad Akram Shah, ont exprimé leur satisfaction de cette rencontre et ont donné des informations sur les difficultés auxquelles la population locale avait été confrontée à la suite de la sécheresse dans la province.

Les représentants de la Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan ont fait savoir qu’ils essayeraient d’apporter un soutien pertinent au pays frère.

Puis, un échange de vues a eu lieu sur les orientations de la coopération bilatérale.