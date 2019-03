Mohammad Javad Zarif : L’Iran considère la sécurité et le développement de l’Azerbaïdjan comme les siens

Téhéran, 9 mars, AZERTAC

Une délégation menée par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a rencontré, en marge de sa visite en République islamique d’Iran, une délégation dirigée par le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Au cours de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur un certain nombre de questions figurant à l'ordre du jour des relations bilatérales, ainsi que sur le développement des relations dans les domaines du tourisme et de la culture, la coopération au sein des organisations régionales et internationales, notamment le développement de la coopération au sein de l'UNESCO.

Compte tenu de l’organisation en Azerbaïdjan du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Mouvement des Non-Alignés cette année, les ministres ont discuté de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu avant ledit sommet.

Elmar Mammadyarov a souligné l'importance d’assurer la paix et la sécurité dans la région et évoqué le règlement rapide du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, et a informé son interlocuteur de l'état actuel du processus de négociation. Il a été souligné que le règlement du conflit était important pour parvenir à la paix, à la sécurité, au développement durable et à la prospérité de la région.

Le ministre iranien Javad Zarif a déclaré que son pays considérait la sécurité et le développement de l'Azerbaïdjan comme les siens. La partie iranienne était intéressée par le développement des relations tous azimuts avec l’Azerbaïdjan. Il a souligné l'importance d'accélérer les projets faisant l'objet de discussions afin de développer encore davantage les relations bilatérales.

Il a été noté que les opinions exprimées par le major-général Mohammad Baqeri, chef d'état-major des armées iraniennes, lors de sa visite en Azerbaïdjan reflétaient la position officielle de l'Iran. Le ministre Javad Zarif a souligné que son pays était pour le règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh par des moyens pacifiques, sur la base du principe de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières.