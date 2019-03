Des députés azerbaïdjanais assisteront aux réunions de l’Assemblée interparlementaire de la CEI

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Les députés du Milli Medjlis Rufet Gouliyev et Igbal Mammadov se rendront le 11 mars à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie, pour assister aux réunions de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

Rufet Gouliyev assistera aux réunions du conseil d’experts pour l’économie et de la commission économique et financière au sein de l’institution. Igbal Mammadov rejoindra celle de la commission du contrôle budgétaire.

Lors de la réunion de la Commission économique et financière, la loi modèle sur la « réglementation de l'activité du commerce extérieur par l'État », les codes modèles sur les transports fluviaux internes, l’administration fiscale et d'autres projets seront discutées, le rapport sur l’activité de la commission durant l’année dernière sera présenté et les questions organisationnelles feront l’objet d’un examen.

Les députés azerbaïdjanais s’exprimeront sur les questions à discuter et avanceront leurs propositions au cours des réunions.

La visite se terminera le 14 mars.