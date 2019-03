Ali Larijani : Le parlement iranien soutient le développement des relations avec l’Azerbaïdjan

Téhéran, 9 mars, AZERTAC

En marge de son déplacement en Iran, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a rencontré Ali Larijani, président de l’Assemblée consultative de la République islamique d’Iran.

Les parties ont discuté du développement des relations bilatérales entre les deux pays, y compris dans les domaines politique, économique et culturel.

Elmar Mammadyarov a informé son interlocuteur des projets économiques bilatéraux en cours de réalisation. Appréciant hautement les activités de la Commission mixte interétatique entre les deux pays, le ministre a souligné que les groupes interparlementaires d'amitié contribuaient au développement des relations entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée consultative islamique, Ali Larijani, a déclaré que le parlement iranien soutenait pleinement le développement des relations avec l'Azerbaïdjan. Il a mis en valeur l’importance d'accélérer la mise en œuvre des projets en cours entre les deux pays.

Le ministre Elmar Mammadyarov a fourni des informations sur l’état actuel du processus de négociations sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh et a déclaré que l'Azerbaïdjan était pour la paix et la stabilité dans la région.

Ali Larijani a déclaré qu'ils soutenaient la solution pacifique et négociée du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh. Il a fait savoir que les opinions exprimées par le major-général Mohammad Baqeri, chef d'état-major des armées iraniennes, lors de sa visite en Azerbaïdjan, représentaient la position officielle de l'Iran. Le président de l’Assemblée consultative islamique a souligné qu'ils étaient pour le règlement du conflit dans l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.