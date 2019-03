Bakou accueillera un séminaire intitulé «Systèmes de transport intelligents»

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Un séminaire intitulé «Systèmes de transport intelligents» sera organisé conjointement par l’Union internationale des télécommunications et le Ministère azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies les 16 et 17 avril à Bakou.

L’objectif de ce séminaire est de discuter des problèmes de développement des systèmes de transport intelligents.

Le séminaire se concentrera sur les thèmes intitulés « Les aspects stratégiques et la coopération internationale dans le développement des systèmes de transport intelligents », « Les exemples d'utilisation réussie des TIC pour le développement des systèmes de transport intelligents », « Les solutions techniques dans les systèmes de transport intelligents ».