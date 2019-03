L’armée azerbaïdjanaise lance des exercices de grande envergure aujourd’hui

Bakou, 11 mars, AZERTAC

Selon le plan confirmé par Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan et Commandant suprême des forces armées, l’armée azerbaïdjanaise lance des exercices de grande envergure, rapporte dans un communiqué le Ministère de la Défense.

Environ 10 mille militaires, près de 500 chars, véhicules blindés et engins spéciaux, presque 300 systèmes de roquettes et d’artillerie de différents calibres, de lance-roquettes multiple et mortiers, près de 20 différents engins aériens seront impliqués dans les exercices.

Les exercices militaires de grande envergure dureront du 11 au 15 mars.