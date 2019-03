La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a rencontré le directeur du développement international de Suez Environnement

Paris, 11 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, en visite en République française, a rencontré le 11 mars Eric Ghebali, directeur du développement international de Suez Environnement.

Pendant la rencontre, ils ont discuté des perspectives de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le groupe Suez dans les domaines de l’environnement, de l’écologie, etc. et ont échangé sur le développement des liens bilatéraux dans différents domaines.