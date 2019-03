Un complexe thermal à eau à l’arsenic sera construit au Nakhtchivan

Nakhtchivan, 11 mars, AZERTAC

Le complexe thermal à eau à l’arsenic Darıdag sera créé dans la région de Djoulfa de la République autonome du Nakhtchivan.

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, s’est rendu sur place où il a pris connaissance du projet du complexe.

Il a été noté que l’eau à l’arsenic Daridag améliore le fonctionnement des organes internes et a un effet curatif sur l'ensemble du corps humain. De plus, cette eau a une capacité de régénération du sang, renforce l'activité du système nerveux végétatif, améliore le système de sécrétion. Elle est également utilisée dans le traitement des maladies de l'estomac, du cœur, des reins et de la vésicule biliaire. Les composants de l'eau de Daridag sont le noir de carbone, le mercure, l’hydrogénocarbonate de chlore fortement minéralisé et le sodium.

V.Talybov a également été informé qu’un complexe serait créé pour assurer l’utilisation plus large de cette eau curative. Le complexe sera composé d’un bâtiment principal de 4 niveaux, des piscines curatives pour hommes et femmes. Toutes les conditions nécessaires pour les touristes y seront créées.

Le président de l’Assemblée suprême a donné ses instructions et recommandations pertinentes relatives au commencement des travaux de construction.