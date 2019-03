Un responsable de l’UTI: Le secteur des TIC en Azerbaïdjan se développe grâce à la bonne stratégie de l’Etat

Bakou, 12 mars, AZERTAC

Le secteur des technologies de l’information et de la communication en Azerbaïdjan se développent grâce à la bonne stratégie de l’Etat et à la coopération réussie entre l’Etat et le secteur privé, a déclaré Kirill Oparin, chef de section régionale de l’Union internationale des télécommunications (UTI), pour les pays de la CEI, lors d’une présentation qu’il a faite dans le cadre de la Semaine de la cybersécurité.

K.Oparin a rappelé le discours du président Ilham Aliyev à Davos et a noté que le développement du pays dépendrait des innovations et des nouvelles technologies appliquées. «A présent, nous pouvons dire avec certitude que les propos du président azerbaïdjanais reflètent complètement la réalité», a-t-il estimé.