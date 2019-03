Les perspectives des relations azerbaïdjano-koweitiennes au cœur des discussions

Bakou, 12 mars, AZERTAC

Le premier vice-président du Milli Medjlis Ziyafet Asguérov a rencontré ce mardi la délégation composée de membres du groupe interparlementaire d’amitié Koweït-Azerbaïdjan de l’Assemblée nationale du Koweït.

Z. Asguérov a fait savoir que l’Azerbaïdjan accordait de l’importance à approfondissement des liens avec le Koweït, abordant les relations amicales et fraternelles entre les deux pays. Il a noté que l’Azerbaïdjan et le Koweït entretenaient une bonne coopération au sein des Nations Unis, de l’Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des Non-Alignés.

Le vice-président du Milli Medjlis a indiqué que les deux pays avaient tissé des relations politiques, commerciales et culturelles, ajoutant que les liens interparlementaires se développaient eux aussi. Il a dit que l’organisation de ce genre de visites contribuerait à amplifier encore plus la coopération.

Ziyafet Asguérov a donné des informations sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh, ainsi que le génocide de Khodjaly.

Khalid al-Utaybi, président du groupe interparlementaire d’amitié Koweït-Azerbaïdjan de l’Assemblée nationale du Koweït, a souligné qu’il existait de bonnes relations entre les deux pays, marquant que le Koweït soutenait toujours l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh.

Les discussions ont également porté sur les perspectives des relations azerbaïdjano-koweitiennes et d’autres questions d’intérêt commun.