Bakou, 13 mars, AZERTAC

Nous essayerons d’approfondir encore plus la coopération entre le PNUD et l’Azerbaïdjan, a déclaré Mirjana Egger, administratrice assistante et directrice du Bureau régional pour l’Europe et la Communauté des Etats indépendants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans son interview accordée aux journalistes.

Elle a fait savoir que la coopération avec le PNUD ferait l’objet de discussions lors des rencontres avec les représentants de gouvernement azerbaïdjanais.