Le développement des liens azerbaïdjano-canadiens au menu des discussions

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le président du Conseil d'administration du Centre de recherche sur les relations internationales, Ferid Chefiyev, s’est entretenu ce mercredi avec une délégation conduite par Stéphane Dion, ancien ministre canadien des Affaires étrangères, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial du Premier ministre pour l'Union européenne et l'Europe.

Lors de la rencontre avec la délégation canadienne, venue en Azerbaïdjan afin de participer au VIIe Forum global de Bakou, les parties ont abordé la portée du forum et ont souligné qu’il contribuait à l’élargissement de la coopération internationale.

Ferid Chefiyev a donné des informations sur la position de son pays concernant le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh.

Ils ont également abordé les liens amicaux existant entre l’Azerbaïdjan et le Canada et ont discuté des perspectives de développement des relations dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’infrastructure, du transport, etc.