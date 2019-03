Abu Dhabi, 14 mars, AZERTAC

Abu Dhabi accueillera le XXIVe Congrès mondial de l'Energie en septembre prochain. Ce congrès aura lieu pour la première fois dans les pays du Golfe.

Plus de 10 mille délégués provenant de 120 pays seront présents à ce congrès qui se tiendra du 9 au 12 septembre 2019. Les questions les plus importantes en matière de développement du secteur énergétique feront l’objet de discussions et un échange de vues aura lieu sur l’avenir de ce domaine.

Le prochain Congrès mondial de l'Energie se tiendra en Russie en juin 2022.