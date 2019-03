Le panel suivant du Forum global de Bakou porte sur le développement et les opportunités de la Chine pour le monde

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Les discussions ont porté sur le thème «Le développement et les opportunités de la Chine pour le monde » lors du sixième panel du VIIe Forum global de Bakou.

Le panel a été modéré par Wu Hailong, ministre assistant des Affaires étrangères de la République populaire de Chine et président de l’Institut populaire chinois des affaires étrangères. Dans son intervention, Wu Hailong a donné des informations sur le rôle de la Chine dans l’économie mondiale et les grands projets effectués par son pays.

Rachid Alimov, ancien secrétaire général de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), Khamphao Ernthavanh, vice-ministre des Affaires étrangères du Laos, Péter Medgyessy, ancien Premier ministre hongrois, David Merkel, ancien sous-secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires européennes et eurasiennes, Petre Roman, ancien président roumain, Jenny Shipley, ancienne Première ministre néo-zélandaise, Boris Tadic, ancien président serbe, et Danilo Turk, ancien président slovène, sont intervenus au panel. Ils ont partagé leurs opinions sur le projet « Une ceinture, une route » effectué à l’initiative de la Chine, le développement rapide de l’économie chinoise en termes d’assurance de la paix et de la stabilité dans le monde entier, le rôle de la Chine dans l’économie mondiale, les réussites obtenues par la Chine en matière d’innovation et sa contribution à la région.