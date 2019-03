Rencontre du président Ilham Aliyev avec le ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minières VIDEO

Bakou, 16 mars, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré samedi 16 mars Khaled Abdulaziz Al-Faleh, ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minières.

Le président de la République a remercié Khaled Abdulaziz Al-Faleh pour sa participation à la réunion des pays de l'OPEP+ à Bakou. Le président Ilham Aliyev a souligné que l'Azerbaïdjan était la patrie de la production de pétrole par des moyens industriels, marquant que l’organisation de cet événement à Bakou revêtait une importance particulière. Le chef de l'Etat a souligné que la coopération dans le format OPEP+ jouait un rôle important dans l'équilibre des prix du pétrole dans le monde.

Le ministre Khaled Abdulaziz Al-Faleh a transmis les salutations de S.M. Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite, Gardien des deux saintes mosquées, au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Il a évoqué la participation active de l'Azerbaïdjan dans le format OPEP+ et a salué l'hospitalité envers les participants de l'événement dans le pays. Khaled Abdulaziz Al-Faleh a hautement apprécié le rôle de leadership du président Ilham Aliyev dans la mise en place du format OPEP+ et a déclaré que l'Azerbaïdjan était un participant très actif dans ce format. Abordant les relations bilatérales, Khaled Abdulaziz Al-Faleh a souligné que son pays était pleinement attaché au rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et de sa souveraineté violée suite à l'agression. Il a noté que les efforts visant à consolider l'Azerbaïdjan, à développer et diversifier son économie suscitent un vif intérêt en Arabie saoudite. Il a déclaré que les délégations saoudiennes venues cette semaine en Azerbaïdjan avaient eu des rencontres fructueuses avec les représentants du gouvernement et des entreprises azerbaïdjanaises.

Ayant exprimé sa gratitude pour les paroles agréables, le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de S.M. Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite, et a demandé de lui transmettre les siennes.

Evoquant l’excellent niveau des relations bilatérales entre les deux pays, le président Ilham Aliyev a salué le soutien constant du Royaume d'Arabie saoudite à la position équitable de l'Azerbaïdjan concernant le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l'Azerbaïdjan, le qualifiant de manifestation des relations amicales. Se félicitant du développement des relations politiques entre les deux pays, le président Ilham Aliyev a déclaré que des travaux de grande envergure en matière de diversification de l'économie étaient en cours en Azerbaïdjan et en Arabie saoudite et que cela créait de bonnes opportunités pour amplifier la coopération économique entre les deux pays.

Au cours de la rencontre, il a été noté que les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Arabie saoudite se développaient dans divers domaines, notamment dans l'énergie. L'ouverture à Bakou du bureau de la compagnie nationale saoudienne Saudi Aramco a été hautement appréciée, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération.