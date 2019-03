Les délégations des villes russes de Derbent et de Magas visitent les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Des délégations russes menées par Khizri Abakarov, dirigeant du district de Derbent de la République du Daguestan, et Beslan Tsechoev, maire de la ville de Magas de l’Ingouchie, se sont rendues le 18 mars à l’Allée d’Honneur où elles se sont recueillies devant la tombe du leader national Heydar Aliyev, y déposant des fleurs.

Les mémoires de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, et d’Aziz Aliyev, grand homme d’Etat, ont également été honorées et des fleurs ont été déposées sur leurs tombes.

Puis, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres des délégations russes ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes.

Enfin, ils ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés sur l’histoire de l’Allée des Martyrs et les travaux d’édification et d’aménagement en cours dans la capitale.