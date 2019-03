Les prochaines réunions des pays membres de l’OPEP et non OPEP auront lieu à Djeddah

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Les prochaines réunions du Comité technique mixte et du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays e l’OPEP et non OPEP auront lieu à Djeddah en mai prochain, a déclaré Khaled Abdulaziz Al-Faleh, ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minières, dans une conférence de presse sur les résultats de la 13e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi tenue le 18 mars à Bakou.