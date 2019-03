Bakou, 18 mars, AZERTAC

L’Azerbaïdjan contribue au processus de régulation du marché pétrolier, a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Energie Perviz Chahbazov lors de la 13e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’OPEP et non OPEP, qui s’est tenue aujourd’hui à Bakou

Le ministre a noté que cette réunion se réalisait selon la proposition du président Ilham Aliyev de tenir à Bakou des événements des pays de l’OPEP et non OPEP. «L’acceptation de cette proposition est la manifestation de la grande importance attachée à la politique énergétique du président azerbaïdjanais, qui a avancé pour la première fois l’initiative de créer le format OPEP+ afin de réguler le marché du pétrole. Car, en janvier 2016, le président Ilham Aliyev a lancé une telle initiative de coopération lors du Forum de Davos pour parvenir à la stabilité des prix, en soulignant que s’il y a une meilleur coordination entre les membres de l’OPEP et les grands producteurs qui ne sont pas membres de l’OPEP en matière de réduction de la production, on peut y arriver», a-t-il estimé.

«L’Azerbaïdjan poursuit son rôle actif dans le cadre de la coopération OPEP+ pour maintenir l’équilibre et parvenir à la stabilité des prix dans le marché du pétrole. Notre pays continuera de contribuer au processus de régulation du marché du pétrole», a-t-il assuré.