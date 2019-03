Le Fonds d’aide publique au développement des médias célèbre ses dix ans

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Le Fonds d’aide publique au développement des médias (FAPDM) auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan a célébré ses dix ans ce lundi.

En marge de la célébration, s’est tenue la cérémonie de remise des prix aux gagnants du concours à titre individuel des journalistes, organisé à l’occasion de la célébration d’anniversaire et de la fête de Novrouz.

La cérémonie a débuté par le retentissement de l’hymne national azerbaïdjanais, suivi de la projection d’un film documentaire sur les dix ans d’activités du FAPDM.

Le directeur exécutif du Fonds d’aide publique au développement des médias, Vugar Seferli, et l’assistant du président de la République pour les affaires publiques et politiques, Ali Hassanov, ont pris la parole lors de la cérémonie. Ils ont parlé des travaux réalisés conjointement avec les différents organismes publics, ont présenté, au nom des représentants de médias, leur gratitude au président de la République Ilham Aliyev et à la première dame Mehriban Aliyeva pour leur soutien à la presse azerbaïdjanaise.

Ensuite, les prix ont été remis aux gagnants du concours à titre individuel des journalistes, parmi lesquels a figuré aussi un journaliste de l’AZERTAC.

Puis, la cérémonie s’est poursuivie par un programme artistique.