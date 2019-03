Les exportations pétrogazières constituent plus 89% de l’ensemble des exportations du pays

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Les exportations de pétrole brut et de produits dérivés de brut ont constitué 82,61 pour cent, celles de gaz naturel - 6,74 pour cent et celles de produits pétroliers - 1,54 pour cent de l’ensemble des exportations azerbaïdjanaises en janvier et février 2019, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Il convient de noter que pendant la même période de l'année dernière, les exportations de pétrole avaient représenté 82,67%, celles de gaz naturel avaient constitué 1,33%, celles de produits pétroliers avaient été de 4,84% de l’ensemble des exportations du pays.