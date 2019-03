Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan est entré dans une nouvelle phase de réformes

Bakou, 20 mars, AZERTAC

L'Azerbaïdjan est aujourd'hui entré dans une nouvelle phase de réformes. Les réformes sont multiformes. Les réformes économiques nous permettent d'obtenir des recettes supplémentaires et nos recettes budgétaires ont connu une hausse. Les recettes budgétaires ont augmenté de 150 millions de manats en janvier-février de l'année courante. Cela nous permet de diriger ces fonds vers des projets sociaux, a déclaré le président Ilham Aliyev dans ses vœux de Novrouz au peuple azerbaïdjanais.

Il a dit que le travail sur les réformes sérieuses avait commencé à la suite des présidentielles l'année dernière. « Aujourd'hui, un paquet social très sérieux a été approuvé et ces initiatives sociales ont conduit à l'amélioration de la situation financière de plus de 3 millions de personnes. Comme vous le savez, le salaire minimum et la pension minimum ont augmenté de 40%. Les allocations sociales se sont accrues de deux fois en moyenne. L'allocation pour les déplacés internes a haussé de 50%. Les bourses étudiantes, les subventions attribuées aux familles des martyrs et d'autres paiements sociaux ont connu une hausse. Un décret portant formalité concernant l'attribution des bons d'ordre pour les immeubles résidentiels a été signé. Un autre décret portant solution du problème de remboursement des prêts bancaires des emprunteurs personnes physiques en difficulté à la suite de la dévaluation de la monnaie nationale face au dollar américain a été signé. Je peux dire que ce décret n'a pas son pareil au monde et qu'il concerne 800 000 personnes. C'est-à-dire que l'Etat azerbaïdjanais montre une fois de plus qu'il est aux côtés de ses citoyens », a marqué le président azerbaïdjanais.