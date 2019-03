Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan est entré dans une nouvelle phase de réformes

Bakou, 20 mars, AZERTAC

Nos positions internationales se renforcent. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan entretient des relations bilatérales très efficaces avec de nombreux pays, L'Azerbaïdjan est souvent l'initiateur de la coopération multilatérale. Nos relations avec les États voisins sont entrées dans une nouvelle phase, a noté le président Ilham Aliyev dans ses vœux de Novrouz au peuple azerbaïdjanais.

« Le développement des relations avec les voisins revêt une importance cruciale pour chaque pays. Je suis très heureux que nous ayons pu établir des relations fructueuses, efficaces avec les pays voisins dans le respect mutuel. Nos relations avec les pays musulmans se développent et l'Organisation de la coopération islamique apprécie les activités de l'Azerbaïdjan en ce sens. Notre contribution à la solidarité islamique est saluée dans le monde musulman », a déclaré le président Ilham Aliyev.

« Le document sur les priorités de partenariat avec l'Union européenne a été paraphé pendant l'été dernier. C'est un document très important. Surtout si on prend en compte qu'il contient des points particuliers et des idées spéciales concernant l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'inviolabilité des frontières de l'Azerbaïdjan. Ceci, bien entendu, est une question très importante, notamment pour le règlement du conflit Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

En ce qui concerne le règlement du conflit, la position de l'Azerbaïdjan reste inchangée. Ce conflit ne devrait être réglé que dans le cadre de l'intégrité territoriale de notre pays. Le Haut-Karabagh est notre pays historique et le règlement rapide du conflit ne devrait être fondé que sur les normes et les principes du droit international. Vous savez que la partie arménienne a soulevé des questions concernant le format des négociations. Mais bien sûr, l'Azerbaïdjan ne peut pas l'accepter. Dans le même temps, les ambassadeurs des pays coprésidents du Groupe de Minsk, les représentants des États-Unis, de la France et de la Russie, ont fait une déclaration sérieuse, marquant que le format devrait rester inchangé. De hauts responsables de l'UE ont fait, eux aussi, une déclaration similaire. C'est un message sérieux univoque adressé à l'Arménie, mais il montre en même temps que la position de l'Azerbaïdjan se renforce de plus en plus », a précisé le président Ilham Aliyev.