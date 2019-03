Son Excellence Monsieur Kassym-Jomart Tokaïev, Président de la République du Kazakhstan

Bakou, le 20 mars 2019.

Monsieur Kassym-Jomart Kemelevitch,

Je vous félicite cordialement pour votre reprise de fonctions au poste de président de la République du Kazakhstan. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont liés par des relations d'amitié et de coopération multiséculaires. Je suis confiant que nos relations interétatiques fondées sur de bonnes traditions contonueront de se développer et de se renforcer dans l'intérêt de nos peuples et de nos pays.

Je vous souhaite santé, bonheur et plein succès dans l'exercice de votre hute mission.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Kassym-Jomart Kemelevitch, l'assurance de ma respectueuse considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan