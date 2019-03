Les perspectives de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Argentine au menu des discussions

Bakou, 21 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s'est entretenu, en marge de sa visite en Argentine, avec Jorge Faurie, ministre des Affaires étrangères et religieuses de ce pays. Le ministre Elmar Mammadyarov a félicité son homologue pour l'excellente organisation de la Conférence de haut niveau de l'ONU sur la coopération Sud-Sud à Buenos Aires et a souligné que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance à la coopération dans le cadre de cette plateforme. Il a noté que les pays en développement étaient confrontés à des problèmes de développement similaires, donc la même plateforme contribuait au partage et à la discussion des points de vue communs sur les stratégies et priorités de développement national.

Un échange de vues a eu lieu sur l'état actuel des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Argentine, les questions figurant à l'ordre du jour. Un large éventail de perspectives de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du transport, de la santé et du tourisme a été évoqué, les parties ont exprimé leur intention commune de renforcer les efforts conjoints en vue d'obtenir des résultats concrets dans ces domaines.

Jorge Faurie a dit qu'il suivait les réalisations obtenues par l'Azerbaïdjan dans le domaine socio-économique à la suite de la restauration de son indépendance, ajoutant qu'il souhaitait visiter l'Azerbaïdjan.