Message de félicitations adressé à M. Arif Alvi, Président de la République islamique du Pakistan

Son Excellence Monsieur Arif Alvi, Président de la République islamique du Pakistan

Bakou, le 18 mars 2019.

Monsieur le Président,

A l'occasion de la fête nationale de la République islamique du Pakistan, je vous adresse et à l'ensemble de votre peuple mes sincères félicitations en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais.

L'Azerbaïdjan et le Pakistan sont liés par de solides relations amicales et fraternelles. L'excellent niveau de nos relations interétatiques, fondées sur la confiance et le soutien mutuel, reflète la volonté de nos deux peuples frères.

Je suis confiant que le développement de nos relations bilatérales, l'approfondissement de notre coopération dans tous les domaines continueront de servir les intérêts de nos peuples et de nos pays.

A cette occasion, je tiens à former des vœux de santé et de succès pour vous, de paix et de prospérité pour le peuple pakistanais ami.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan