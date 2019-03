Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise est en visite officielle au Paraguay

Bakou, 24 mars, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en République du Paraguay, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s'est entretenu avec son homologue paraguayen Luis Alberto Castiglioni.

Lors de l'entretien, les parties ont exprimé leur satisfaction du niveau actuel des relations politiques entre l'Azerbaïdjan et le Paraguay, ont discuté des mécanismes de renforcement du dialogue politique, a-t-on appris auprès du Ministère des Affaires étrangères. Un échange de vues a également eu lieu sur les possibilités de coopération en matière d'agriculture, de transport, d'investissement, d'éducation et dans d'autres domaines, les parties ont convenu de créer une base juridico-contractuelle pour renforcer la coopération dans ces domaines, ainsi qu'elles ont exprimé leur intention de fonder une Chambre de commerce azerbaïdjano-paraguayenne en vue d'élargir les relations économiques.

Le ministre paraguayen a noté que malgré la longue distance entre les deux pays, il existait déjà une coopération de haut niveau et que la première visite officielle du ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais au Paraguay donnerait de l'élan au développement des relations bilatérales.

Le ministre Elmar Mammadyarov a donné des informations sur les réformes économiques et sociales mises en œuvre par le gouvernement azerbaïdjanais, les projets d'énergie et d'infrastructure de grande envergure réalisés à l'initiative et avec la participation de l'Azerbaïdjan. À cet égard, Elmar Mammadyarov a informé son interlocuteur de l'état actuel du processus de négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui constitue un obstacle majeur au processus d'intégration dans la région du Caucase du Sud et une grave menace pour la sécurité de la région. Le ministre azerbaïdjanais a souligné que l'adoption par la Chambre des députés paraguayenne de la proclamation condamnant le génocide commis à Khodjaly était hautement appréciée.

Notant que l'Azerbaïdjan et le Paraguay coopéraient avec succès sur le plan multilatéral, Elmar Mammadyarov a fait savoir que Bakou accueillerait en octobre prochain le sommet du Mouvement des Non-Alignés et a dit espérer que la partie paraguayenne serait représentée à haut niveau à cet événement.

Mammadyarov a ensuite invité son homologue paraguayen en Azerbaïdjan pour une visite officielle. Le ministre Luis Alberto Castiglioni a dit avoir accepté avec plaisir l'invitation, ajoutant qu'il l'évaluerait.

Enfin, un accord a été signé entre le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'exemption réciproque de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport officiel ou de service.

En marge de la visite, Elmar Mammadyarov a également rencontré les présidents du Sénat du Congrès national du Paraguay et de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés. Au cours de la rencontre, l'importance de renforcer les relations interparlementaires dans le développement des relations bilatérales a été mise en valeur et il a été noté que l'organisation des visites réciproques des organes législatifs des deux pays pourrait être utile.