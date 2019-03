Le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghaï : L'Azerbaïdjan obtient de grands résultats sous la direction clairvoyante d'Ilham Aliyev

Pékin, 24 mars, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a obtenu dans un courts laps de temps de grands résultats dans les domaines social et économique grâce à la direction clairvoyante du président Ilham Aliyev et à l'effort inlassable du peuple, a estimé Vladimir Norov, secrétaire général de l'organisation de coopération de Shanghaï, dans une petite interview accordée au correspondant spécial de l'AZERTAC.

Le secrétaire général a présenté ses vœux à l'occasion de la fête de Novrouz, ajoutant qu'il souhaitait la poursuite des succès de l'Azerbaïdjan.

« Je félicite les Azerbaïdjanais qui sont nos amis les plus proches et chers en vacances à Novrouz. Cette fête nous apporte la joie, le bonheur, la paix et la stabilité. Cette fête que nous célébrons depuis des milliers d'années réunit nos racines et nos traditions communes. Je souhaite le bonheur, la prospérité, la paix et le progrès au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la fête de Novrouz », a dit le diplomate ouzbek Vladimir Norov.