Le Centre Heydar Aliyev figure parmi le top 8 des plus belles salles de concert

Paris, 27 mars, AZERTAC

Le magazine Vogue a publié sa liste des huit plus belles salles de concert au monde en 2019.

Le Centre Heydar Aliyev de Bakou, l’une des perles architecturales du monde, s’est vu figurer sur cette liste. Il y est noté que le Centre Heydar Aliyev, inauguré en 2012, est l’un des chefs-d’œuvre de Zaha Hadid.

« Avec ses jeux de courbes pures et ses grandes baies vitrées, il tranche avec l’architecture soviétique de la fin du XXème siècle, et symbolise une nouvelle ère de culture et d’architecture pour le pays. Perché sur une colline, il domine la ville, OVNI apparenté à une œuvre d’art à grande échelle, voulu par son architecte comme une expression des « sensibilités diverses de la culture azérie et l’optimisme d’une nationqui regarde vers le futur », et des « scénarios calligraphiques continus et un modelage d’architecture islamique historique des tapis aux murs, des murs aux plafonds, des plafonds aux dômes », lit-on dans l’article.