Le président Ilham Aliyev tient une réunion à la suite de l’incendie survenu dans un centre commercial à Bakou VIDEO

Bakou, 28 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a tenu le 28 mars une réunion à la suite de l’incendie ayant ravagé un centre commercial dans l’arrondissement Nizami de la capitale azerbaïdjanaise.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que l’incendie survenu dans un des centres commerciaux dans l’arrondissement Nizami de Bakou n’avait pas causé, heureusement, de perte en vies humaines, mais il y avait des dégâts matériels. « On mène actuellement une enquête sur les causes de l’incendie et on prend des mesures pour trouver une solution aux problèmes des commerçants. Ils ont perdu leurs emplois, leurs biens, ont subi de grands dommages matériel », a dit le chef de l'État.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que des rencontres avaient été organisées, hier et aujourd'hui, avec les commerçants au Pouvoir exécutif de l’arrondissement Nizami et qu'ils avaient été informés que l’Etat leur apporterait une aide. Le chef de l'Etat a souligné que le ministère de l'Économie devrait rencontrer les commerçants pour connaître leurs problèmes. Le ministère des Finances devrait initialement débloquer de manière rapide des moyens financiers qui devraient ensuite être accordés aux commerçants. Les autres organismes compétents devraient eux aussi clarifier, avec les commerçants sinistrés, le coût des marchandises brûlées.

« L'Azerbaïdjan mène une politique sociale forte. Un paquet social sérieux a été approuvé au début de cette année. Grâce aux initiatives sociales, ce programme a concerné plus de 3 millions de personnes et ces initiatives n'ont pas leur pareille au monde », a précisé le président Ilham Aliyev, marquant qu'une commission serait mise en place pour enquêter de manière approfondie sur l'incendie et qu’un soutien financier serait apporté sans retard aux commerçants.

Kemaleddin Heydarov, ministre des Situations d'urgence, Zakir Garalov, procureur général, Ramil Oussoubov, ministre de l'Intérieur, Chahin Moustafaïev, ministre de l'Économie, et Arif Gassymov, chef du Pouvoir exécutif de l’arrondissement Nizami, ont présenté des rapports.

Le président Ilham Aliyev a de nouveau donné des instructions pour enquêter sur les causes de l'incendie. Il a déclaré que tous les centres commerciaux devraient faire l'objet d'inspections sérieuses et que les mesures de sécurité y devraient être renforcées. Le président azerbaïdjanais a souligné une fois de plus que l'État était aux côtés des entrepreneurs et qu'un soutien financier serait apporté aux commerçants sinistrés.