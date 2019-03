Bakou, 28 mars, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ramiz Hassanov, a effectué une visite en Italie les 27-28 mars.

Lors de ce déplacement, R.Hassanov a tenu des entretiens avec la ministre italienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Emanuela Del Re, la secrétaire générale au Ministère des des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Elisabetta Belloni, et la conseillère diplomatique du président italien, Emanuela D’Alessandro. Des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Italie ont également eu lieu en marge de cette visite.

Lors des entretiens, les parties se sont félicitées du haut niveau des relations entre les deux pays, ont souligné les contributions que les visites du président Ilham Aliyev en Italie, le déplacement du président Sergio Mattarella en Azerbaïdjan l’an dernier et celui de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva ont apportées au renforcement davantage du partenariat stratégique entre les deux pays, ont indiqué la nécessité de poursuivre la dynamique du dialogue politique de haut niveau et des visites mutuelles.

Un échange de vues a eu lieu sur les orientations prioritaires pour l’approfondissement davantage des relations économiques, y compris les opportunités dans les secteurs de l’énergie, de la pétrochimie, des infrastructures, des transports, de la communication, des hautes technologies etc.

L’utilité de poursuivre les efforts communs en vue de renforcer encore plus les échanges dans les domaines de la culture, de la science et de l’éducation a été soulignée. Le côté italien a hautement apprécié l’activité de la Fondation Heydar Aliyev pour le développement des liens entre les deux pays dans le domaine culturel, a indiqué l’importance des projets réalisés en la matière.

Les questions régionales ont également fait l’objet de discussions. Le côté italien a été mis au courant des conséquences graves de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, de l’état actuel des négociations et de la position de l’Azerbaïdjan à l’égard de ce conflit.

Lors de ce déplacement, Ramiz Hassanov s’est aussi entretenu avec le sénateur Vito Petrocelli, président de la commission des relations étrangères du Sénat italien et la députée Marta Grande, présidente de la commission des relations étrangères de la Chambre des députés.