Les pays depuis lesquels l’Azerbaïdjan a le plus importé sont rendus publics

Bakou, 30 mars, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a le plus importé depuis la Suisse au cours des mois de janvier et février de l’année 2019, a-t-on appris auprès du Comité national des Douanes.

Durant les deux derniers mois, l’Azerbaïdjan a le plus importé depuis la Suisse, la Russie et la Turquie. Les importations depuis la Suisse ont constitué 275 millions 146 mille dollars américains, celles depuis la Russie 251 millions 776 mille dollars et celles depuis la Turquie 196 millions 634 mille dollars.