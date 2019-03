Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné le 31 mars au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à la suite des élections municipales en Turquie.

Le chef de l'Etat a félicité le Président Recep Tayyip Erdogan pour la victoire incontestable du Parti de la justice et du développement, dont il est le fondateur et le président, aux élections locales.

Le Président Ilham Aliyev a déclaré que cette victoire est une démonstration du soutien du peuple turc au Président Recep Tayyip Erdogan et à la politique qu'il mène.

Le Président Recep Tayyip Erdogan a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat azerbaïdjanais pour son coup de fil et ses sincères félicitations.

Lors de la conversation téléphonique, les présidents se sont dit confiants que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se développeront et se renforceront toujours conformément à la volonté des deux peuples.