La Turquie a augmenté l’importation du pétrole brut depuis l’Azerbaïdjan

Bakou, 1er avril, AZERTAC

En janvier dernier, la Turquie a importé 78 mille tonnes de pétrole brut depuis l’Azerbaïdjan, rapporte dans un communiqué l’Autorité turque de régulation du marché de l’énergie.

Il est noté que le volume du pétrole brut que la Turquie a importé depuis l’Azerbaïdjan en janvier dernier est plus de 5 fois que celui importé en décembre 2018. La part du pétrole azerbaïdjanais dans l’importation du pétrole totale de la Turquie a été de 2,53% au premier mois de l’année courante.

En décembre 2018, la Turquie avait importé 15,7 mille tonnes de pétrole brut depuis l’Azerbaïdjan.

A noter que la Turquie importe le pétrole azerbaïdjanais via l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. En 2018, plus de 34 millions de tonnes de pétrole ont été exportées via le BTC, qui est opérationnel depuis juin 2006.

A noter que les actionnaires de la «BTC Co.» sont les suivants : BP (30,1 %), «AzBTC» (25 %), «Chevron» (8,9 %), «Equinor» (ancien «Statoil») (8,71 %), TPAO (6,53 %), «Eni» (5 %), «Total» (5 %), «Itochu» (3,4 %), «Inpex» (2,5 %), «ExxonMobil» (2,5 %) et «ONGC (BTC) Limited» (2,36 %).