La coopération azerbaïdjano-kazakhe en matière d’industrie de défense au cœur des discussions

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais de l’Industrie de défense, Yehya Moussaïev, a rencontré ce mardi une délégation conduite par Askar Joumagaliev, ministre kazakh du Développement numérique, de l’Industrie de Défense et Aérospatiale.

Yehya Moussaïev a souligné que les relations bilatérales entre les deux pays étaient excellentes et a donné des informations sur l’activité du ministère.

Ils ont mis en valeur l’importance de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan en matière d’industrie de défense et ont procédé à un échange de vues sur la détermination des axes de la coopération dans le domaine concerné et ses perspectives. Les parties sont parvenues à un accord relatif à la création d’un groupe de travail sur les questions discutées.

Le colonel Kahir Tezekbaïev, attaché de défense du Kazakhstan en Azerbaïdjan, a été présent à cette rencontre.