L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan discutent de leur coopération en matière de communication

Bakou, 2 avril, AZERTAC

La coopération entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan en matière de communication et de hautes technologies a fait l’objet de discussions lors de la rencontre de Ramin Goulouzadé, ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, avec Askar Joumagaliev, ministre kazakh du Développement numérique, de l’Industrie de défense et aérospatiale.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l’état actuel et les perspectives de développement de la coopération azerbaïdjano-kazakhe dans le domaine concerné.

Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des projets conjoints, l’organisation des visites et d’autres questions d’intérêt mutuel.