Novrouz Mammadov : Il existe un bon potentiel pour développer davantage les liens azerbaïdjano-kazakhs

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Novrouz Mammadov s’est entretenu mardi après-midi avec Askar Joumagaliev, ministre kazakh du Développement numérique, de l’Industrie de défense et aérospatiale.

Abordant les relations entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, Novrouz Mammadov a dit que qu'il existait de très bonnes relations entre les deux pays et les deux peuples amis et frères depuis les temps anciens.

Evoquant le niveau excellent des relations azerbaïdjano-kazakhes dont les bases avaient été jetées par le leader national Heydar Aliyev et le leader du peuple kazakh Noursultan Nazarbaïev, le Premier ministre a rappelé avec plaisir sa participation à la réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI à Astana en novembre dernier et ses rencontres. « Les visites réciproques, les négociations et les documents signés prouvent qu'il existe aujourd'hui une relation très forte entre nos deux pays. Je crois qu’il existe un bon potentiel pour développer encore davantage les relations entre nos deux pays amis et frères et votre visite revêt une importance particulière en termes de renforcement de notre coopération », a estimé le Premier ministre Novrouz Mammadov.

La ministre Askar Joumagaliev a déclaré que la coopération entre les deux pays s'était renforcée encore plus après la restauration de leur indépendance. « Aujourd'hui les relations entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan se développent avec succès dans différents domaines », a-t-il estimé.

Lors de l’entretien, il a été souligné que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan étaient intéressés à se servir au maximum des opportunités du corridor de transport international allant de la Chine à l'Europe. Ils ont également procédé à un échange de vues sur les activités conjointes en mer Caspienne, la coopération dans les domaines du transport, des communications, de l'industrie de la défense, de l'industrie spatiale, des TIC, dont la numérisation, et d'autres questions d'intérêt mutuel.