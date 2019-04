Le président Ilham Aliyev: Les hostilités d’avril sont l’un des opérations les plus réussies dans notre histoire moderne

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Les affrontements d’avril sont notre grande victoire historique, l’une des opérations les plus réussies dans notre histoire contemporaine, a déclaré Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan et Commandant suprême des armées, lors de sa rencontre avec les militaires sur un site militaire des forces spéciales du Ministère de la Défense le 2 avril.

Rappelant que les forces armées arméniennes tiraient toujours sur les localités résidentielles, les positions de l’armée azerbaïdjanaise depuis les territoires occupés, le chef de l’Etat a souligné: « L’Armée azerbaïdjanaise a mené une opération très réussie afin de prévenir les provocations arméniennes et a libéré une parties des régions occupées d’Aghdéré, Fuzouli et Djabraïl. Des milliers d’hectares de terres ont été libérés et nous avons pris le contrôle des dizaines de milliers d’hectares de terres. Le drapeau tricolore azerbaïdjanais flotte aujourd’hui sur les terres qui étaient occupées ».

« Les affrontements d’avril étaient une opération très réussie du point de vue militaire. Parce que nos soldats ont pris des hauteurs très stratégiques, en attaquant depuis des positions défavorables. Dans le même temps, ces combats ont une grande importance aussi du point de vue moral et psychologique. Donc, la propagande arménienne formait depuis plusieurs années un mythe en prétendant qu’ils étaient plus forts que nous. Les hostilités d’avril ont démontré à la communauté internationale que l’armée azerbaïdjanaise est actuellement capable d’accomplir toute tâche à tout moment. Le mythe créé par l’Arménie a complètement été détruit », a marqué le président de la République.