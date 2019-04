Les diplomates de plus de 60 pays ont pris connaissance du développement socio-économique et culturel de Gandja

Gandja, 3 avril, AZERTAC

L’Administration présidentielle et le Ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères ont organisé une visite ce mardi à Gandja pour les représentants du corps diplomatique en Azerbaïdjan.

Les diplomates représentant plus de 60 pays et organisations internationales ont pris connaissance du développement socio-économique et culturel, ainsi que du potentiel touristique de Gandja.

Tout d’abord, ils ont visité le Parc Heydar Aliyev à Gandja.

Les représentants du corps diplomatique ont été informés des conditions créées au parc.

Ils ont également été informés du Centre Heydar Aliyev construit d’après un magnifique projet dans la ville.

Les diplomates ont également visité le Mausolée de Nizami, construit en l'honneur du poète Nizami Gandjavi au XIIe siècle. Construit de granit rouge, le mausolée est d’une hauteur de 24 mètres.

Ils se sont familiarisés des conditions créées autour du mausolée.

Ensuite, les visiteurs se sont rendus à l’Usine automobile de Gandja.

L’usine a été mise en service en décembre 2004.

Les visiteurs ont été informés que l’assemblage des véhicules OKA, UAZ, Changan avait été effectué jusqu’en mars 2007 à cette usine dont les bases avaient été jetées par le leader national Heydar Aliyev.

Puis, les diplomates ont visité le complexe religieux « Imamzadé » à Gandja.

Ils ont été informés du complexe religieux « Imamzadé » qui accueille des visiteurs du monde musulman. Il a été noté qu’Ibrahim, fils du cinquième imam Mohammed Baghir, avait été enterré en 739 dans ce lieu sacré.

Après avoir terminé leur visite à Gandja, les diplomates sont repartis pour Samoukh.