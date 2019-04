Voyage des diplomates étrangers à Samoukh

Samoukh, 2 avril, AZERTAC

Les représentants du corps diplomatique en Azerbaïdjan ont effectué un voyage à Samouk.

Le voyage a été organisé conjointement par l’Administration présidentielle et le Ministère des Affaires étrangères pour les représentants du corps diplomatique dans le pays.

Les diplomates représentant plus de 60 pays et organisations internationales ont pris connaissance du développement socio-économique notamment du potentiel agricole du district de Samoukh.

D’abord, ils ont visité le Complexe résidentiel agro-énergétique de Samoukh.

Il a été noté que le projet serait réalisé par étapes en 10-12 ans. La création des zones de production d’énergie, l’assurance de l’application des sources d’énergie alternatives et renouvelables dans toutes les secteurs de l’économie locale, la participation dans le développement de l’infrastructure locale, la fabrication et la transformation des produits agricoles par le secteur privé, la construction d’un centre logistique et d’un complexe résidentiel modernes pour les employés sont prévues dans le cadre du projet.

Les visiteurs se sont familiarisés de près des travaux mis en œuvre par le Parc agricole Agro Dairy. Ils ont été mis au courant des conditions créées au parc agricole.

Puis, les visiteurs se sont familiarisés de près avec le dépôt de blé, les équipements modernes, les terres cultivées et le système d’irrigation à pivot du parc agricole.

Les diplomates ont terminé leur voyage dans le district de Samoukh.

Lors de leur voyage, les diplomates ont été accompagnés par Pervin Mirzézadé, chef de la Direction du protocole d’Etat du ministère des Affaires étrangères.