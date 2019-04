La délégation kazakhe visite le Parc des hautes technologies

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Le ministre kazakh du Développement numérique, de l’Industrie de défense et aérospatiale, Askar Joumagaliev, et d’autres personnalités officielles ont visité le Parc des hautes technologies auprès du Ministère azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies.

Lors de la rencontre, Toural Karimli, directeur du Parc des hautes technologies, a donné des informations sur l’activité du parc, la future activité de l’agence des innovations et Falcons Summit 2019.

Les représentants des entreprises internationales telles que « Huawei », « Oracle », « Lenovo », « BestComp Group » ont participé à cette rencontre. Un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de coopération.