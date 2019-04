L’Azerbaïdjan prévoit d’ouvrir ses maisons de commerce et de vin dans 3 ville russes cette année

Bakou, 4 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan prévoit d’ouvrir cette année ses maisons de commerce et de vin dans les villes de Moscou, Saint-Pétersbourg et Iekaterinbourg, en Russie, a déclaré Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, dans une interview accordée aux journalistes.

Le ministre a noté qu’il est prévu d'ouvrir des maisons de commerce et de vin aussi dans d'autres villes de la Russie. « Les maisons de commerce et de vin d'Azerbaïdjan à ouvrir en Russie œuvreront pour la promotion des produits nationaux et l’accroissement de leur exportation », a-t-il précisé.

Il convient de noter que l'Azerbaïdjan a ouvert sa première maison de commerce à Minsk en 2017. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan a ses maisons de commerce en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, en Lettonie, en Pologne et en Chine.