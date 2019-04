Jens Stoltenberg: Bakou-Tbilissi-Kars contribue au succès de la mission «Soutien résolu» en Afghanistan

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Otan se sont réunis, les 3-4 avril, à Washington, pour les 70 ans de l’Alliance.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a souligné, dans sa déclaration à la presse en marge de la réunion, que l’Azerbaïdjan était un partenaire proche de l’Alliance, coopérait étroitement avec l’Otan dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le secrétaire général a porté à l’attention que l’Azerbaïdjan apportait une importante contribution de force militaire et de transport multimodal à la mission «Soutien résolu» effectué par l’Otan en Afghanistan. Il a souligné en particulier que les pays membres de l’Otan utilisaient la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars, mise en service en 2017, pour les transports vers et depuis l’Afghanistan. « Cette voie ferrée contribue significativement au succès de la mission « Soutien résolu », a précisé le secrétaire général.

A noter que le partenariat entre l’Azerbaïdjan et l’Otan a été établi par la signature du document-cadre relatif au Partenariat pour la Paix par le leader national Heydar Aliyev le 4 mai 1994.

Depuis 2003, l’Azerbaïdjan contribue aux opérations de l’Otan en Afghanistan. Car, un groupe de 120 militaires, y compris six officiers d'état-major et deux médecins militaires des Forces armées de la République d'Azerbaïdjan, participe dans la mission internationale de maintien de la paix en Afghanistan.

En plus, la voie ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, mise en service le 30 octobre 2017, a créé de larges possibilités pour les transports multimodaux vers l’Afghanistan.