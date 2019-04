Chicago: premier forum sur l’agriculture Illinois-Azerbaïdjan VIDEO

Chicago, 5 avril, AZERTAC

Le premier forum sur l’agriculture Illinois-Azerbaïdjan a démarré le 4 avril à Chicago, aux Etats-Unis.

Le forum a pour but de créer une coopération entre les entrepreneurs de l’Azerbaïdjan et de l’Etat de l’Illinois en les réunissant, de prendre connaissance des technologies américaines pour augmenter la productivité et de nouvelles méthodes appliquées dans les différentes filières de l’agriculture.

L’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) assure la couverture du forum où participe aussi une délégation azerbaïdjanaise menée par Inam Karimov, ministre de l’Agriculture.

Le directeur exécutif de la Chambre de commerce américaine en Azerbaïdjan, Natig Bakhychov, a remercié les partenaires du forum pour leur soutien.

Le président de la Chambre de commerce américaine en Azerbaïdjan, Reza Vaziri a évoqué l’existence de bonnes opportunités pour la coopération dans le domaine agricole entre les deux pays, s’est déclaré convaincu que ce forum donnerait de l’impulsion au développement des liens entre les milieux d’affaires des deux pays.

La directrice-exécutive de la Chambre de commerce de l’Illinois, Laura Ortega, a parlé des opportunités économiques de l’Etat et a invité les entrepreneurs azerbaïdjanais à coopérer étroitement avec l’Illinois en matière d’agriculture.

Le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture, Inam Karimov, a abordé les réformes menées en Azerbaïdjan pour la diversification de l’économie, soulignant que l’agriculture avait un grand rôle dans le développement du secteur non pétrolier. Il a noté que le domaine agraire était prioritaire en Azerbaïdjan.

L’administrateur adjoint pour l’Europe et l’Eurasie à l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Brock Bierman, a parlé de l’activité de l’agence en Azerbaïdjan et du Projet de soutien à l’agriculture azerbaïdjanaise. Il a noté que l’USAID était prête à coopérer avec le gouvernement et les milieux d’affaires de l’Azerbaïdjan pour de nouveaux partenariats en matière d’agriculture.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan aux Etats-Unis, Elin Suleymanov, a abordé le climat d’affaires favorable créé dans le pays et a invité les sociétés américaines à investir dans ce secteur en Azerbaïdjan.

En marge du forum, les discussions ont également porté sur les perspectives ainsi que les difficultés existantes en matière de promotion du commerce et des investissements mutuels dans le domaine agricole entre les Etats-Unis et l’Azerbaïdjan.

Le ministre de l’Agriculture Inam Karimov a tenu des entretiens bilatéraux avec Brock Bierman, administrateur adjoint de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), et les dirigeants de l’organisation CNFA, spécialisée dans le domaine du développement agricole. Des informations sur les priorités, la situation actuelle et les objectifs stratégiques dans le secteur agricole en Azerbaïdjan ont été fournies, les perspectives de la coopération ont fait l’objet de discussions lors de ces rencontres.