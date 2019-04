La Fondation Heydar Aliyev a envoyé des cadeaux à l’Ecole des filles de Rara au Pakistan

Bakou, 5 avril, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev a envoyé des cadeaux à l’Ecole des filles de Rara dans la ville de Muzaffarabad, au Pakistan.

Ali Alizadé, ambassadeur d’Azerbaïdjan au Pakistan, est intervenu à la cérémonie organisée à cette occasion. Dans son intervention le diplomate a fait savoir que le bâtiment de l'école, détruit par un séisme survenu au Pakistan en 2005, avait été construit par la Fondation Heydar Aliyev à l'initiative de Mehriban Aliyeva, présidente de ladite fondation, et avait été mis en service en 2007. Il a souligné que Mme Mehriban Aliyeva accordait une importance particulière à la coopération et aux relations avec le Pakistan.

L’ambassadeur a donné des informations sur l’activité de la Fondation Heydar Aliyev, les projets effectués par la fondation dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, des sports, de la science et des technologies, de l’environnement, de la sociale et d’autres dans différents pays, y compris au Pakistan dans les domaines social et humanitaire. Il a ajouté que la construction de l’Ecole des filles de Rara à Muzaffarabad était un exemple de ces initiatives.

Mme Chirine Kadri, directrice de l’Ecole des filles de Rara, a dit que la construction et la mise en service de cette école par la Fondation Heydar Aliyev étaient très appréciées. Ils ont exprimé leurs remerciements à l’Etat azerbaïdjanais ainsi qu’à Mme Mehriban Aliyeva pour les conditions favorables créées dans cette école.